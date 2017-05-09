Усэйн Болт хочет, чтобы Алексис Санчес покинул «Арсенал»

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт выразил желание, чтобы нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес покинул свой нынешний клуб. Сам Болт известен тем, что является болельщиком «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии».
«Я знаю, что Санчес играет за «Арсенал». Так что он должен покинуть этот клуб. Это футболист, способный создавать голевые моменты для своих партнёров по команде. Он доказал, что является одним из лучших в мире», — приводит слова Болта ADN.
На днях сообщалось, что в услугах чилийского футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария». Сам игрок отметил, что примет решение о своём будущем летом. Контракт Санчеса с «канонирами» в силе до лета 2018 года.