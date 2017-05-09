Венгер: я хочу играть на самом высоком уровне, этот уровень – Лига чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» рассказал, что надеется финишировать в чемпионате в зоне Лиги чемпионов. Пока «Арсенал» занимает шестое место, дающее право сыграть в Лиге Европы.
«Я всегда хочу играть на самом высоком уровне. Высокий уровень – это Лига чемпионов. Мы хотим играть против лучших. Хочу отметить, что непопадание в топ-4 не скажется на трансферной кампании. У нас отличное финансовое положение.
«Арсенал» должен показать, что может быть последовательным. Мы должны как можно эффективнее использовать наши ресурсы. Нам играть в среду, в воскресенье и во вторник. Каждый в команде должен внести свой вклад», — цитирует Венгера Mirror.
Таблицу АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».