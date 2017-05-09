Румынская бригада арбитров рассудит «МЮ» и «Сельту», польская – «Лион» и «Аякс»

Названы имена арбитров, которые будут работать на ответных полуфинальных матчах Лиги Европы «Лион» — «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» — «Сельта».
В Лионе стартовый свисток даст поляк Шимон Марчиняк. Ассистенты рефери – Томаш Листкевич и Павел Скокольницки. Дополнительные ассистенты рефери – Павел Рачковски, Томаш Мусял. Четвёртый арбитр – Радослав Сейка. Вся бригада из Польши.
В Манчестере предстоит работать румынским судьям во главе с Овидиу Хацеганом. Ассистенты рефери – Октавиан Шовре, Себастьян Георге. Дополнительные ассистенты рефери – Раду Петреску, Себастьян Колцеску. Четвёртый арбитр – Раду Гигуляк.
Оба матча состоятся 11 мая и начнутся в 22:05 мск. Результаты первых игр можно посмотреть на «Чемпионате».