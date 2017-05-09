«Тоттенхэм» выставит на аукцион футболки с последнего матча на «Уайт Харт Лэйн»

Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» выйдут на матч 37-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» в особенных футболках. Об этом говорится на официальном сайте «шпор».
14 мая «Тоттенхэм» сыграет последний матч на «Уайт Харт Лэйн», после чего сезон-2017/18 проведёт на «Уэмбли», а летом 2018 года переберётся на новую арену.
На футболки будет нанесён специальный логотип «Уайт Харт Лэйн», в память о 118-летней истории. Также на майках появится логотип фонда «шпор», помогающего бывшим футболистам.
На разминку игроки также выйдут в специальных тренировочных майках. После матча футболки будут выставлены на аукцион.
Фото формы «Тоттенхэма» можно посмотреть на официальной странице «шпор» в «Твиттере».