Марадона: Аргентина должна любой ценой завоевать путёвку на ЧМ-2018

Бывший наставник сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал решение ассоциации футбола Аргентины (AFA) назначить на пост главного тренера «альбиселесте» рулевого «Севильи» Хорхе Сампаоли. Выбор AFA этого специалиста вызвал достаточно неоднозначную реакцию.
«Сампаоли должен будет оставить «Севилью», чтобы иметь возможность работать в национальной команде. Ситуация меня беспокоит. Я желаю ему всего наилучшего, он уже давно работает тренером. Пусть Сампаоли поймёт, что Аргентина – не Европа. Мы должны любой ценой завоевать путёвку на финальную стадию чемпионата мира», — сказал Марадона в интервью аргентинскому радио.
Недавно с поста главного тренера аргентинской сборной был уволен Эдгардо Бауса. Он руководил сборной с августа 2016 года до апреля 2017 года. Под его руководством команда провела лишь восемь матчей (3 победы, 2 ничьи, 3 поражения). На сегодня аргентинцы с 22 очками занимают пятое место в турнирной таблице. Команде осталось провести в квалификации ЧМ-2018 четыре матча, соперники — Уругвай (в гостях), Венесуэла (дома), Перу (дома), Эквадор (в гостях).