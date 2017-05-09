Паршивлюк: могу порадоваться за «Спартак» и Федуна, столько вложившего в клуб

Защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк прокомментировал домашний матч 27-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0), а также поздравил футболистов «Спартака», за который он ранее выступал, с завоеванием чемпионского титула.
«Было тяжело в первом тайме. «Локомотив», который отпраздновал победу в Кубке, хотел ещё в первом тайме решить вопрос, так как и им было тяжело после финальной игры. Во втором тайме мы играли лучше, были моменты и подходы, но, к сожалению, не удалось забить. Александр Григорян в перерыве сказал, что надо выиграть эту игру, постараться переломить ход матча. «Локомотив» обычно додавливает во втором тайме. Поэтому мы включили резервы. Игра, в принципе, во втором тайме нам давалась.
Пользуясь случаем, хочу поздравить болельщиков, руководство «Спартака» и ребят с таким событием. Команда к этому шла долго, это грандиозное событие. Поэтому могу только порадоваться за болельщиков, ребят и президента клуба Леонида Арнольдовича Федуна, который столько вложил в команду. Успел ли поздравить лично? Перед матчем решил не отвлекаться», — цитирует Паршивлюка пресс-служба «Анжи».