«Барселона» предложила Месси контракт до 2021 года и € 30 млн в год

Руководство «Барселоны» предложило нападающему команды Лионелю Месси продление контракта до лета 2021 года, сообщает TV3.
Согласно информации источника, 21 апреля состоялась встреча между президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу и отцом игрока Хорхе Месси, являющимся одновременно его агентом. Футболисту сборной Аргентины предложили зарплату в размере € 30 млн в год «чистыми».
Ранее вице-президент сине-гранатовых Хорди Местре отметил, что процесс переговоров продвигается успешно, и для болельщиков испанского гранда нет повода для беспокойства. Местре выразил уверенность, что пролонгация соглашения уже не за горами.
Действующий контракт Месси с клубом в силе до лета 2018 года.