Матич: рад, что мой сын больше не спросит: «Папочка, а когда ты забьёшь гол?»

Полузащитник «Челси» Неманья Матич поделился впечатлениями от домашней встречи 36-го тура АПЛ с «Мидлсбро» (3:0), в которой сербскому футболисту удалось забить один из мячей.
«Я не машина по забиванию голов, я просто стараюсь делать всё, что могу. Я знаю, что у меня позиция опорного полузащитника, но если у меня есть возможность забить, конечно, я буду стараться сделать это. Я очень рад, что мой сын больше не будет спрашивать меня: «Папочка, а когда ты забьёшь гол?»
У нас впереди ещё три матча, нам надо набрать ещё три очка, чтобы стать чемпионами. Конечно, мы довольны, что так близки к чемпионскому титулу, но нам надо до конца не терять концентрации. У нас есть возможность оформить чемпионство в пятницу, но матч с «ВБА» на выезде — это всегда сложный матч, это хорошая команда, и у них сильный тренер, так что мы ожидаем непростой поединок, но я уверен, что мы готовы к этому.
У нас впереди три матча, но важен всегда только следующий. Мы очень взволнованы и рады, но это футбол. Надо не терять концентрации до последней минуты, а потом посмотрим. Каждый матч – особая история, но в конце концов надеюсь, мы выиграем титул», — цитирует Матича официальный сайт «Челси».