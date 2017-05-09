Митрески может стать селекционером «Спартака»

Македонский защитник Игор Митрески может вернуться в московский «Спартак», за который играл с 2001 по 2004 год. Аzerisport сообщает, что Митрески может продолжить свою футбольную деятельность в качестве тренера-селекционера. Не исключено, что македонец присоединится к «Нефтчи», за который выступал 2010 по 2014 год.
«Мой «Спартак» спустя 16 лет стал чемпионом. Я очень рад этому, так как в 2001 году ещё при мне команда становилась лучшей в России. Со вчерашнего дня принимаю поздравления. Российские журналисты не забыли про меня. Звонят, берут комментарии. У меня есть вариант продолжить карьеру в качестве тренера-селекционера. По этому поводу вскоре отправлюсь в Москву.
Также месяц назад я говорил с главным тренером «Нефтчи» Эльханом Абдуллаевым. Я предлагал ему свою помощь. Результаты бакинского клуба меня расстраивают. Ведь, как и «Спартак», «Нефтчи» тоже для меня родной. Я здесь добился больших успехов.
Также у меня есть вариант стать тренером-селекционером в сборной Македонии. Если моя помощь нужна, то я готов встретиться и обговорить предложение. Это относится ко всем сторонам», — рассказал Митрески.
В составе «Спартака» Игор Митрески в 2001 году выиграл чемпионат России, спустя год — бронзу российского первенства, а также Кубок России сезона-2002/03.
С «Нефтчи» Митрески трижды выигрывал чемпионата Азербайджана и один раз Кубок страны.