После дерби в Роттердаме вспыхнули беспорядки, задержаны более 100 хулиганов

Полиция Роттердама разыскивает зачинщиков беспорядков, которые произошли после матча «Эксельсиор» — «Фейеноорд» (3-0). Как сообщает Rtlnieuws, в воскресенье были задержаны 104 хулигана, фотографии ещё не задержанных полиция опубликует на официальном сайте.
В настоящее время полиция расследует причины беспорядков в центре Роттердама, а также разыскивает их зачинщиков, которые жестоко себя вели против сотрудников правоохранительных органов.
Отмечается, что полиция хочет найти хулиганов, чтобы не испортить атмосферу в Роттердаме во время домашнего матча «Фейеноорда» с «Хераклесом» 14 мая, который станет для хозяев чемпионским в случае победы.