Экс-игрок «Спартака» Алекс Мескини может продолжить карьеру в «Аваи»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Алекс Мескини может продолжить карьеру в бразильском клубе «Аваи», выступающем в Серии A, сообщает UOL.
Алекс в последнее время получил не одно предложение от бразильских и зарубежных клубов, но не одно из них не выглядело для него убедительным. Ему предлагали даже квартиру. Недавно он встретился с президентом «Аваи», проведя с ним переговоры относительно возможности выступления за этот клуб. В данный момент игрок, не играющий нигде, не исключает, что пополнит ряды этого клуба. Алекс считает, что всё ещё находится в надлежащих кондициях для игры на таком уровне.
Алекс защищал цвета красно-белых с 2009 по 2011 год, а последним его клубом был «Интернасьонал», с которым он расторг соглашение зимой.