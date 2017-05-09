Инфантино: оскорбления Мунтари? Идиоты есть везде, но с ними нужно бороться

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал оскорбления полузащитника «Пескары» Салли Мунтари в матче 34-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (0:1).
В концовке гостевого матча Мунтари подошёл к главному арбитру встречи с просьбой остановить игру в связи с расистскими оскорблениями в его адрес со стороны болельщиков хозяев. В ответ на это рефери показал Мунтари жёлтую карточку. Салли в знак протеста покинул поле, показывая болельщикам руку и крича: «Это мой цвет». Дисциплинарная комиссия не стала отменять жёлтую карточку Мунтари и выписала ему дисквалификацию, которая впоследствии всё-таки была отменена.
«Есть три шага в такой ситуации: сделать объявление по стадиону, остановить игру на некоторое время или увести игроков с поля. К сожалению, существуют идиоты. Идиоты есть везде, но мы должны бороться с ними», — цитирует Инфантино AP News.
Джанни Инфантино отметил, что намерен поговорить с президентом федерации футбола Италии Карло Тавеккио, а также с самим футболистом.