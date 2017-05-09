Варан и Пепе готовы помочь «Реалу» в матче с «Атлетико»

Защитники Рафаэль Варан и Пепе могут появиться на поле в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер гостей Зинедин Зидан.
Рафаэль Варан играл в первом полуфинальном матче, но пропустил последние две встречи «Реала» в Примере с «Гранадой» и «Валенсией». Пепе не выходил на поле с 8 апреля. Тогда «Реал» в чемпионате встречался с «Атлетико», завершив матч вничью (1:1).
«Пепе и Варан прекрасно себя чувствуют. Они тренировались без проблем», — сказал Зидан.
Матч «Атлетико» — «Реал» состоится 10 мая. Начало – 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.