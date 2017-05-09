Луис Адриано: Зобнин обращает на себя внимание — он может на поле всё

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал, как его приняли в московском клубе, поведал о работе с главным тренером Массимо Каррерой, а также похвалил партнёра по команде Романа Зобнина, отметив, что россиянин может на поле всё.
«Зобнин знает, как обращаться с мячом, обладает хорошей техникой и скоростью, является игроком сборной России. Его выступление привлекло моё внимание. Зобнин может на поле всё.
Меня хорошо приняли в команде. С Фернандо я играл ещё в «Шахтёре», а также мы играли со «Спартаком» товарищеские матчи, так что с некоторыми футболистами я был знаком.
Каррера? Он играл за «Ювентус», в течение длительного времени был тренером в «Ювентусе». У него своя философия работы, он ценит единство в команде и советовал нам не создавать отдельные группы, а общаться всем вместе. Он уделяет большое внимание физической подготовке и тактике», — цитирует Адриано ESPN.com.br.