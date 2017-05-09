Источник: «Зенит» домашний матч с «Краснодаром» проведёт на «Петровском»

Последний домашний матч в нынешнем сезоне «Зенита» с «Краснодаром» 17 мая пройдёт на «Петровском», сообщает «Спорт день за днём». Отмечается, что перед матчем 27-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1), который состоялся на арене «Крестовский», у «Зенита» возникли проблемы с тем, чтобы добраться на Крестовский остров.
Дошло до того, что тренерам приходилось выходить из автобуса и регулировать движение, затруднённое пробками. Кроме того, в раздевалке команды Мирчи Луческу возникли проблемы с горячей водой.
Но главная причина, по которой «Зенит» хочет сыграть на «Петровском», — поле, на которое жаловался тренерский штаб петербургской команды после встречи с «Тереком».