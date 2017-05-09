У Венгера возникли разногласия с исполнительным директором «Арсенала»

У главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера возникли разногласия с исполнительным директором лондонцев Иваном Газидисом. Об этом сообщает The Guardian.
Согласно информации источника, Газидис выступает за введение в «Арсенале» должности спортивного директора как часть его плана по перестройке и улучшению различных областей в клубе. Венгер с этим категорически не согласен.
«Кто такой спортивный директор? Я это никогда не понимал и не пойму. Этот тот, кто стоит на дороге и указывает куда двигаться?
Нет, нет и нет. Простите, пока я тренер «Арсенала», только мне решать, что будет происходить на техническом фронте», — сказал Венгер.
Контракт Арсена Венгера с «Арсеналом» истекает летом 2017 года.