Вайденфеллер продлил контракт с «Боруссией» Д до 2018 года

Вратарь «Боруссии» (Дортмунд) Роман Вайденфеллер продлил контракт с командой. Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, новое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до 2018 года.
«Я намеренно решил продлить контракт ещё на один год с моим клубом, буду продолжать поддерживать Романа Берки, помогать развитию молодого голкипера", — сказал Вайденфеллер.
В текущем сезоне Вайденфеллер, играющий за «Боруссию» с 2002 года, сыграл семь матчей в текущем сезоне Бундеслиги, в которых пропустил 11 мячей.