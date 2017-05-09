Президент «Лиона» Оляс отметил чемпионство женской команды танцем

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс не остался в стороне во время празднования чемпионства женской команды. Функционер отправился на вечеринку вместе с девушками и отметил 11-й подряд титул танцем в кругу футболисток. Для «Лиона» это 15-й чемпионский трофей в истории.
Женская команда «Лиона» в 20 матчах текущего сезона одержала 19 побед и проиграла 1 раз. До конца чемпионата осталось два тура.
Отметим, что 19 мая «Лион» сыграет против «ПСЖ» в финале Кубка Франции. Эти же команды 1 июня встретятся в финале женской Лиги чемпионов.