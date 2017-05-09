«Сент-Этьен» объявил об уходе главного тренера Галтье по окончании сезона

Французский «Сент-Этьен» на своём официальном сайте объявил об уходе Кристофа Галтье с поста главного тренера по окончании нынешнего сезона.
50-летний Галтье возглавляет «Сент-Этьен» с 2009 года. В том сезоне он спас команду от вылета из Лиги 1, а в 2013-м выиграл с ней Кубок лиги — первый трофей клуба за 32 года.
«Быть тренером „Сент-Этьена“ в течение семи лет было для меня честью и источником гордости», — заявил специалист.
За три тура до окончания первенства «Сент-Этьен» располагается на седьмой строчке, имея в активе 50 очков.