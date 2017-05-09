9 мая после утренней тренировки команда «Зенит» в полном составе отправилась из Удельного парка на Пискарёвское мемориальное кладбище.
«Визит на одно из крупнейших мест массовых захоронений жертв войны в День Победы — одна из ежегодных традиций игроков и тренеров «Зенита». На этот раз траурную колонну возглавили Александр Кержаков и Александр Анюков», — говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
Команда прошла от входа на кладбище к монументу «Мать-Родина» и возложили к основанию венок и красные гвоздики.
Футболисты и тренеры «Зенита» почтили память жертв Великой Отечественной войны
Футболисты и тренеры «Зенита» почтили память жертв Великой Отечественной войны
Футболисты и тренеры «Зенита» почтили память жертв Великой Отечественной войны