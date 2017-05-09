«Амкар» — «Спартак»: билеты в Интернете раскуплены, на матче ожидается аншлаг

Пресс-атташе «Амкара» Виктор Казеев сообщил, что билеты в Интернете на предстоящий 13 мая в Перми матч 28-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» раскуплены и на стадионе «Звезда» (вместимость 17 000 человек) ожидается аншлаг.
«В онлайн-продаже билеты все раскуплены. Но ещё остались билеты в кассах стадиона. Также при предъявление паспорта болельщики гостей смогут купить билеты в гостевой сектор перед игрой, об этом мы говорили „Спартаку“. Билеты ещё есть, но мы ожидаем аншлаг», — сказал Казеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.