Маурисио: хочу остаться в России, но всё зависит от «Лацио»

Защитник «Спартака» Маурисио дос Сантос Насименто, права на которого принадлежат «Лацио», в интервью бразильскому изданию Diário de S. Paulo сообщил о желании остаться в РФПЛ и поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.
«Продолжу ли свою карьеру в России? Очень хочу, мне нравится эта страна. У меня контракт с «Лацио» на два с половиной года, поэтому отпустят ли меня в другой клуб – это зависит от итальянского клуба. Возвращение в «Палмейрас»? Мне 28 лет, и я планирую ещё года четыре остаться в Европе.
Что касается Лиги чемпионов, то это особенный турнир. Даже на тренировках перед матчами этого турнира другое отношение. Отдаю себя на 110 % на поле. Это турнир с невероятной организацией. Я заплакал, когда в первый раз вышел на матч Лиги чемпионов и услышал гимн. Это была детская мечта.
Чемпионат мира 2018 года пройдёт в России? Здесь отличная организация и великолепные стадионы. Недавно был в Краснодаре – никогда не видел ничего подобного. Если говорить о безопасности в России, то об этом только хорошие отзывы. В России хорошие города, и тут спокойно. Единственной проблемой могут стать пробки. Движение тут хаотичное, хуже, чем в Бразилии. Однако, во время ЧМ-2018 с этим наверняка что-то сделают.
Постоянно мечтаю о сборной Бразилии. Ещё с детства. Надеялся, что вызовут перед Олимпиадой-2016, всё-таки играл тогда за «Лацио» и ко мне был интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». Если заслужу вызова в национальную команду, меня обязательно позовут. Натурализация? Однажды была такая возможность, но я не захотел. Хотя я не исключаю возможности начать играть за другую сборную, как, например, это сделал Марио Фернандес. Однако моя мечта – сборная Бразилии. Общался с помощником Тите на предсезонных сборах. Он сказал, что тренерский штаб следит за всеми бразильскими футболистами и даже за теми, кто выступает в Китае», — сказал Маурисио.