Джемаили на правах аренды перешёл из «Болоньи» в «Монреаль»

Полузащитник «Болоньи» Блерим Джемаили продолжит карьеру в MLS. Швейцарский футболист на правах аренды перешёл в «Монреаль Импэкт», сообщает пресс-служба канадского клуба.
31-летний хавбек присоединится к новой команде после того, как завершит медицинское обследование и получит разрешение на работу в Канаде. О сроках арендного соглашения не сообщается.
В текущем сезоне Джемаили принял участие в 31 матче чемпионата Италии за «Болонью», забил восемь голов и отдал три результативные передачи. По итогам ноября и января швейцарец признавался лучшим игроком итальянской команды.