Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе сообщил, что на празднование своих забитых мячей в позе со скрещенными руками его подтолкнул 11-летний братишка.
«По факту, эту позу придумал не я, а мой братишка, когда мы играли с ним в Playstation», — приводит слова Мбаппе L`Equipe.
В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 26 матчей в Лиге 1, в которых отметился 14 голами и шестью передачами. На счету 18-летнего форварда также пять голов в восьми матчах Лиги чемпионов за французский клуб.
Мбаппе объяснил, почему празднует забитые мячи в позе со скрещенными руками
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