Брандс: возможно, ПСВ будет лучше отпустить Зинченко и дать шанс воспитаннику

Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс рассказал о планах клуба в отношении арендованного полузащитника Александра Зинченко, права на которого принадлежат «Манчестер Сити». Аренда футболиста рассчитана до конца сезона, но в соглашении прописана возможность её продления на один год.
«По поводу Александра решение ещё не принято. В его возрасте нужно играть и прогрессировать, однако здесь он столкнулся с серьёзной конкуренцией. Если мы не сможем предоставить ему больше игрового времени в следующем сезоне, то, возможно, будет лучше дать шанс одному из наших воспитанников», — приводит слова Брандса De Telegraaf.
В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Зинченко провёл 11 матчей, отметившись 1 результативной передачей. Ранее украинец выступал за «Уфу».