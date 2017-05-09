«Евпатория» стала победителем Кубка Крымского футбольного союза

«Евпатория» стала победителем второго розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза. В финальном матче, который состоялся сегодня в Симферополе, «Евпатория» выиграла со счётом 2:1 у «Крымтеплицы» из Молодёжного Симферопольского района.
На 57-й минуте Пётр Опарин вывел «Евпаторию» вперёд, на 81-й минуте Алексей Бойко счёт сравнял, а в компенсированное время победный мяч забил Александр Борщ.
Первым победителем Кубка КФС стал «Бахчисарай», который в феврале прошлого года в финале обыграл «СКЧФ Севастополь» (2:1).