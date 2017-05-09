Роберт Ковач задержал злоумышленника, отобравшего деньги у пенсионера

Бывший защитник «Баварии» и сборной Хорватии Роберт Ковач, ныне являющийся помощником главного тренера команды «Айнтрахт Франкфурт», в минувшую пятницу сумел задержать грабителя. Как сообщает Daily Mail, 43-летний Ковач обезвредил злоумышленника, который отобрал € 40 у пенсионера.
Ковач был в район Вестэнд, когда увидел 72-летнего мужчину, который оказался на земле после того, как снял деньги с банкомата. Грабитель отобрал деньги у пенсионера и пытался сбежать. Однако Ковач сумел задержать его и прижал к земле до приезда сотрудников полиции.