Карасёв: матч «Сельта» — «МЮ» удался. К нашему судейству нареканий не было

Российский судья Сергей Карасёв прокомментировал работу своей бригады на первом матче полуфинала Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» (0:1), а также поделился мнением об уровне российских арбитров и выразил надежду поработать на финальном еврокубковом матче.
«Полуфинал еврокубка в карьере судьи не каждый раз бывает. Конечно, мы очень рады, не ожидали. Перед матчем для себя решили, что главное — ничего не испортить, и мы с этим справились. Давали играть, давали бороться, и футболисты всё восприняли. Было немного фолов и карточек. Думаю, матч удался. С обеих сторон не было никаких нареканий к нашему судейству.
Можно ли назвать нашу работу в этом матче ответом критикам российских судей? Честно говоря, мы не хотим никому ничего доказывать. К сожалению, это работа судьи — каждый день критика, прессинг со стороны СМИ, болельщиков, футболистов. Мы к этому привыкли. С тем, что у нас плохое судейство, я полностью не согласен. У нас есть три бригады, которые постоянно работают на еврокубковых матчах. Помимо нас, это бригады Безбородова и Еськова. Они работают на Лиге Европы, работают очень прилично, получают очень достойные матчи. Поэтому российское судейство развивается. Да, у нас есть проблемы, но, как показывает европейская практика, уровень наших арбитров очень высокий.
Я бы соврал, если бы сказал, что мы не думали о работе на финальном матче одного из еврокубков и не рассчитываем на это. Но не в этом году — это точно. Мы реалисты. За год мы достигли большого прогресса. В марте обслужили игру между «Барселоной» и «Арсеналом», потом была Олимпиада, доверяли нам 1/8 финала Лиги чемпионов, игры плей-офф Лиги Европы. В общем, очень хороший европейский сезон для нас. Сейчас едем в Корею, и, думаю, мы не будем рассматриваться как претенденты на какой-то еврокубковый финал», — сказал Карасёв в программе «Свисток».