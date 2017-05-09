Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона сфотографировался с официальным талисманом чемпионата мира 2018 года волком Забивакой, сообщает пресс-служба ЧМ-2018.
В воскресенье, 7 мая, стало известно, что 56-летний аргентинец вернулся к тренерской деятельности, возглавив клуб из второго дивизиона ОАЭ «Эль-Фуджайра». До этого последним местом работы Диего был клуб «Аль-Васл», выступающий в Про-лиге ОАЭ, которым он руководил в сезоне-2011/12 и финишировал с ним лишь на восьмом месте.
Марадона сфотографировался с талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой
Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru