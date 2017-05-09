«Ювентус» — «Монако»: стартовые составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Монако» на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.
«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Барцальи, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Хедира, Пьянич, Манджукич, Дибала, Игуаин.
«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Жемерсон, Дирар, Моутинью, Бернарду Силва, Бакайоко, Мбаппе, Фалькао.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Монако». Начало — в 21:45 мск.
Встреча состоится в Турине. В первом матче «Ювентус» в гостях одержал победу над «Монако» со счётом 2:0.