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«Ювентус» — «Монако»: стартовые составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ

9 мая 2017, вторник. 20:47. Футбол

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Монако» на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Барцальи, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Хедира, Пьянич, Манджукич, Дибала, Игуаин.

«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Жемерсон, Дирар, Моутинью, Бернарду Силва, Бакайоко, Мбаппе, Фалькао.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Монако». Начало — в 21:45 мск.

Встреча состоится в Турине. В первом матче «Ювентус» в гостях одержал победу над «Монако» со счётом 2:0.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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