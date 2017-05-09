Буффон второй итальянец после Мальдини, который проведёт 150 матчей в еврокубках

Сегодняшний ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Монако» станет для голкипера итальянской команды Джанлуиджи Буффона 150-м в клубных турнирах УЕФА.
Буффон стал 10-м игроком в истории, которому покорилась данная отметка. Рекордсменом является голкипер Икер Касильяс (175).
Среди итальянцев больше матчей в еврокубках, чем Буффон, провёл лишь бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини (174).
На счету 39-летнего Буффона 114 матчей в еврокубках в составе «Ювентуса» и 36 — за «Парму».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Монако». Начало — в 21:45 мск.