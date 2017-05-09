Церемония вручения наград ФИФА состоится в Лондоне 23 октября

Церемония вручения наград Международной федерации футбола состоится в Лондоне 23 октября 2017 года.
Как сообщается на официальном сайте ФИФА, решение было принято на заседании совета организации, которое состоялось во вторник в Манаме (Бахрейн).
На этой церемонии будут вручены награды лучшим в мире футбола по итогам сезона-2016/17, в том числе приз лучшему футболисту.
С 2010 года ФИФА вручала лучшему игроку «Золотой мяч» совместно с редакцией журнала France Football. В сентябре 2016 года ФИФА прекратил партнёрство с France Football по «Золотому мячу». С этого момента награда вновь вручается французским журналом, а ФИФА учредила новую награду.
Предыдущая церемония вручения наград лауреатам года по версии ФИФА состоялась в Цюрихе 9 января.