Хави Мартинес перенёс операцию, сезон для полузащитника «Баварии» закончен

Для полузащитника «Баварии» Хави Мартинеса сезон завершён досрочно, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
28-летний испанский футболист в воскресенье получил перелом ключицы во время прогулки в горах у себя на родине.
Мартинес во вторник перенёс операцию в Мюнхене и уже не сможет помочь немецкой команде в оставшихся матчах текущего сезона.
В последних двух матчах сезона против «Лейпцига» и «Фрайбурга» подопечные Карло Анчелотти также не смогут рассчитывать на Мануэля Нойера и Свена Ульрайха.