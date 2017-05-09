Неймар: надеюсь, Месси продлит контракт и останется в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Неймар выразил надежду на то, что его партнёр по команде нападающий Лионель Месси продлит соглашение с клубом.
«Я провожу с Месси уже четвёртый сезон. Продолжаю учиться у него каждый день. Наблюдаю, как он бьёт по мячу, как действует на поле. Он с другой планеты. Что касается продления его контракта с «Барселоной», то надеюсь, что он продлит соглашение и останется в команде», — приводит слова Неймара AS.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Месси контракт до 2021 года и € 30 млн в год. Действующее соглашение аргентинца с клубом истекает летом 2018 года.