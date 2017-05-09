Албин: газон стадиона «Крестовский» готов к матчу «Зенит» — «Краснодар»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию о том, что «Зенит» из-за плохого состояния газона на стадионе «Крестовский» решил перенести матч 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» на стадион «Петровский».
«По поводу газона – это к футбольному клубу «Зенит». С августа прошлого года газоном занимается «Зенит», все вопросы туда. Я же повторяю свою позицию, что к матчу с «Краснодаром» газон готов, но с августа прошлого года газоном занимается «Зенит». Есть письменный отчёт «Зенита» о состоянии газона, и все рекомендации подрядчика «Бамард» выполняются», – цитирует Албина «Фонтанка».