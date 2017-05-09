Сухая серия «Ювентуса» в Лиге чемпионов составила 690 минут

Во втором тайме ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Монако» прервалась сухая серия «старой синьоры» в текущем розыгрыше турнира.
В последний раз до сегодняшнего дня итальянская команда пропускала на 9-й минуте матча 5-го тура группового этапа с «Севильей» (3:1) 22 ноября.
На 69-й минуте ворота Джанлуиджи Буффона поразил Килиан Мбаппе. Таким образом, сухая серия составила 690 минут.
«Ювентус» по этому показателю опередил «Челси», который в сезоне-2007/08 не пропускал в Лиге чемпионов на протяжении 686 минут.
Лучший результат показал только «Арсенал» в сезоне-2005/06 — 995 минут без пропущенных голов.
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