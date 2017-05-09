Мбаппе стал самым молодым игроком, который забивал в полуфиналах Лиги чемпионов

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе отличился в ответном гостевом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ювентусом». При счёте 0:2 на 69-й минуте француз забил гол после передачи Жоао Моутинью и отыграл один мяч для своей команды.
Таким образом, форвард стал самым молодым игроком, который забивал в полуфиналах Лиги чемпионов. На момент гола Мбаппе было 18 лет и 140 дней. Всего на данный момент в текущем сезоне Лиги чемпионов на счету Килиана шесть мячей в девяти играх, при этом все свои голы он забил на стадии плей-офф.
Посмотреть гол Килиана Мбаппе в ворота «Ювентуса» можно в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Монако».