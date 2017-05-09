Место проведения ЧМ-2026 может быть определено в Москве

Место проведения чемпионата мира 2026 года может быть определено на 68-м конгрессе ФИФА, который пройдёт в Москве летом 2018 года перед началом ЧМ-2018, сообщает пресс-служба организации.
В соответствии с правилом ротации континентов, принимающих чемпионаты мира, заявки на проведение ЧМ-2026 могут подать только страны Африки, Океании, Южной Америки и КОНКАКАФ. Заявки должны поступить до 11 августа 2017 года. Если выбор хозяина сделан не будет, то за право побороться за ЧМ-2026 смогут Европа и Азия. При таком раскладе решение будет принято на конгрессе ФИФА в 2020 году.
Ранее намерение подать совместную заявку на проведение ЧМ-2026 высказали США, Канада и Мексика. Напомним, что в финальной части ЧМ-2026 впервые примут участие 48 сборных.