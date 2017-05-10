Министр спорта: вся Италия должна поддержать «Ювентус» в финале Лиги чемпионов

Министр спорта Италии Лука Лотти, болеющий за «Милан», прокомментировал выход «Ювентуса» в финал Лиги чемпионов.
«Выход „Ювентуса“ в финал Лиги чемпионов — это хорошо для Италии, и мы все должны поддержать туринцев. Я болельщик „Милана“, но также хочется видеть, как другие представители Италии хорошо себя проявляют в Лиге чемпионов», — приводит слова Лотти Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.
В полуфинале Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Монако» с общим счётом 4:1. В решающем раунде туринцам предстоит встретиться с «Реалом» или «Атлетико».