Бербатов: сегодня «Ювентус» провёл мастер-класс «Монако»

Бывший нападающий «Монако» Димитар Бербатов прокомментировал поражение команды в гостевом ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов от «Ювентуса» (1:2). Болгарский футболист выступал в составе французской команды с 2014 по 2015 год.
«Сегодня «Ювентус» провёл мастер-класс «Монако» — и в нападении, и во всём остальном. Надеюсь, в дальнейшем этот клуб добьётся ещё большего», — приводит слова Бербатова BBC Sport.
В первой встрече «Монако» уступил на своём поле со счётом 0:2. Таким образом, «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов, а «Монако» турнир покинул.