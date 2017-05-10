Аллегри: «Ювентус» постарается выиграть Лигу чемпионов ради Буффона и фанатов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов после победы над «Монако» (2:0, 2:1). Специалист отметил, что команда постарается завоевать трофей ради вратаря Джанлуиджи Буффона и болельщиков туринцев.
«Нужно отдать должное „Монако“, который показал качественный футбол в обоих матчах. Эти талантливые ребята заслуживают лестных слов. Будем надеяться, что в этот раз нам удастся выиграть финальный матч ради Буффона и наших болельщиков. Выйти в финал во второй раз за три года — это непростая задача, и нужно поздравить игроков „Ювентуса“, — приводит слова Аллегри L'Equipe со ссылкой на beIN Sports.