Дибала: хочу сыграть решающую роль в победном для «Ювентуса» финале ЛЧ

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал домашнюю победу над «Монако» (2:1) в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов и выход команды в финал турнира.
«Это чудесный вечер для всех. Мы достигли своей цели, о которой мечтали ещё с предсезонной подготовки. Провели очень много матчей в этом сезоне, и это ещё не конец. Мы хотим выиграть финал. Надеюсь сыграть решающую роль в победе команды. Никогда не забуду этот вечер, но нам предстоит ещё многое сделать», — цитирует Дибалу Mediaset Premium.