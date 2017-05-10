Жардим: гордимся игроками «Монако», которые выложились без остатка

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение команды от «Ювентуса» (0:2, 1:2) в полуфинале Лиги чемпионов.
«В полуфинале встречались очень опытная команда и команда, состоящая в основном из юных ребят. Мы очень рады, что добрались до этой стадии турнира, гордимся футболистами. В субботу „Монако“ проводил матч в Нанси, а во вторник играл на выезде с „Ювентусом“. Наши игроки выложились без остатка — приятно это видеть. Мы могли рассчитывать на ничью. Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате Франции», — приводит слова Жардима L'Equipe со ссылкой на beIN Sports.