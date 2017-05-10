Дани Алвес: приятно забить гол, но мне больше нравится ассистировать партнёрам

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес отметил, что не придаёт большого значения своему голу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:1).
«Главное для меня — это помогать команде побеждать, а партнёрам — забивать. Я не так часто забиваю, и мне приятно отличиться, но голам предпочитаю результативные передачи. Очень приятно выйти в финал. Наша команда находится в хорошей форме, и мы работали в поте лица, чтобы достичь этих высот. Однако пока ещё ничего не выиграно. Мы должны привезти трофей домой», — приводит слова Алвеса Tuttomercatoweb со ссылкой на Premium Sport.
Посмотреть видео гола Дани Алвеса можно в «Твиттере».