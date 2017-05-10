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Васильев: мы ни о чём не сожалеем, «Монако» проделал великолепную работу в ЛЧ

10 мая 2017, среда. 00:59. Футбол

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал гостевое поражение от «Ювентуса» (1:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Мы ни о чём не сожалеем. «Монако» проделал великолепную работу в Лиге чемпионов. Теперь готовимся к матчу с «Бордо» в чемпионате Франции, чтобы завоевать титул!» — приводит слова Васильева пресс-служба «Монако».

В первом матче Лиги чемпионов на своём поле «Монако» уступил «Ювентусу» со счётом 0:2 и покинул турнир.

«Монако» (35 матчей) лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя «ПСЖ» (36) на три очка.

Источник: Официальный сайт «Монако» Сообщить об ошибке
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ФК Монако Ювентус Вадим Васильев
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