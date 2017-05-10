Болельщики признали Мане лучшим игроком сезона в «Ливерпуле»

Нападающий Садио Мане признан лучшим игроком сезона в «Ливерпуле» по версии болельщиков, участвовавших в голосовании на официальном сайте клуба.
Таким образом, сенегальский форвард стал триумфатором церемонии награждения, прошедшей во вторник вечером на стадионе «Энфилд».
25-летний Мане был признан лучшим игроком сезона в «Ливерпуле» и по версии своих одноклубников.
Мане перешёл в «Ливерпуль» в июне прошлого года из «Саутгемптона». В текущем сезоне в 29 матчах он забил 13 мячей и сделал восемь голевых передач.
Гол полузащитника Эмре Джана в ворота «Уотфорда» (1:0) был отмечен наградой «лучший гол сезона». Посмотреть гол можно в «Твиттере».
Мане признан лучшим игроком сезона в «Ливерпуле» по версии футболистов