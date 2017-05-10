Мбаппе: мой гол «Ювентусу» не был особенным, и от него нет никакого толку

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение команды от «Ювентуса» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, а также отметил, что не считает свой гол в ворота Джанлуиджи Буффона особенным.
«Мы хотели доставить проблемы „Ювентусу“, но лишь изредка угрожали его воротам — этого было недостаточно. Мой гол? От него нет никакого толку, и он ничего особенного собой не представляет. Мы покидаем турнир с поднятыми головами, и нам не о чем сожалеть. Мы многому научились, в том числе и я. Постараемся вернуться сюда в следующем сезоне более подготовленными», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.
Посмотреть гол Мбаппе можно в «Твиттере».