Английский тренер обвиняется в 41 случае педофилии

Тренер Барри Беннелл, который был детским наставником в клубе «Крю Александра», проходит обвиняемым по делу о растлении малолетних, сообщает Goal. Беннеллу выдвинуты обвинения по 21 пункту.
Речь идет о преступлениях, совершённых в период с 1983 по 1991 год. Их подробности стали известны в ноябре 2016 года после признания нескольких бывших воспитанников Беннелла. Тренер обвиняется в 41 случае педофилии. В общей сложности от его действий пострадали 8 человек.
17 мая Беннелл с помощью видеосвязи в суде ответит на последние обвинения, 3 июля его будут судить по предыдущим 20 пунктам.