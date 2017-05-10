Промес анонсировал танцевальный конкурс для болельщиков «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в честь завоевания командой чемпионства анонсировал конкурс для болельщиков красно-белых. Голландец предложил фанатам публиковать свои фотографии или видео танцев с хештегом #DanceLikeQuincy («Танцуй как Квинси»).
«Давайте вместе праздновать чемпионство. Это было незабываемо. Публикуйте свои фото и видео с хештегом #DanceLikeQuincy и сможете выиграть футболку с моим автографом. Победителя я назову через неделю», – написал Промес на своей странице в «Инстаграме».
В текущем сезоне Промес провёл 23 матча в РФПЛ, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.