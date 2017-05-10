Защитник «Орландо Пайрэтс» арестован за попытку убийства

Защитник южноафриканского клуба «Орландо Пайрэтс» Патрик Фангвэйо арестован за нападение и попытку убийства, сообщает AS.
По информации источника, в минувшие выходные Фангвэйо и его брат Фелеани Обри были на вечеринке неподалёку от Йоханнесбурга. Во время отдыха между ними и ещё одним гостем возник конфликт. В ходе ссоры один из братьев выстрелил в мужчину, попав в палец руки.
Фангвэйо вместе со своим братом были арестованы в понедельник, а во вторник их отпустили под залог в размере 2 тыс. южноафриканских рэндов за каждого (около €145). Отмечается, что во время ареста полиция не нашла оружие, которое якобы использовалось при нападении.
Рассмотрение дела отложено до 23 июня.